Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В Красноярске возбудили...

В Красноярске возбудили дело о халатности из-за нехватки лекарств для орфанных больных

12.03.2025
17:40
Дина Коблова
В Красноярске возбуждено уголовное дело о халатности из-за нехватки жизненно необходимых лекарственных препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Ответственные лица вовремя не определили потребности в лекарствах на 2025 год, из-за чего закупки провели в неправильном объеме. 
Фото: 123rf.com

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело о халатности при обеспечении пациентов жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами (ч.1 ст.293 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что до 25 февраля ответственные за лекобеспечение должностные лица не определили на 2025 год потребности и объем необходимых препаратов и медизделий для пациентов с орфанными заболеваниями. Из-за этого закупки лекарств провели не в том объеме, поэтому льготники остались без помощи.

В рамках расследования руководство Главного управления СКР по региону провело прием граждан с сахарным диабетом и муковисцидозом. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

В феврале уголовное дело о халатности возбудили в Ивановской области по итогам проверки региональной прокуратуры. С ноября прошлого года по февраль текущего местный Депздрав не закупил препараты для терапии сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.