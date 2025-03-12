В Красноярске возбудили дело о халатности из-за нехватки лекарств для орфанных больных

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело о халатности при обеспечении пациентов жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами (ч.1 ст.293 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что до 25 февраля ответственные за лекобеспечение должностные лица не определили на 2025 год потребности и объем необходимых препаратов и медизделий для пациентов с орфанными заболеваниями. Из-за этого закупки лекарств провели не в том объеме, поэтому льготники остались без помощи.

В рамках расследования руководство Главного управления СКР по региону провело прием граждан с сахарным диабетом и муковисцидозом. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

В феврале уголовное дело о халатности возбудили в Ивановской области по итогам проверки региональной прокуратуры. С ноября прошлого года по февраль текущего местный Депздрав не закупил препараты для терапии сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний.