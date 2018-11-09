В Махачкале возбуждено уголовное дело по поводу хищения лекарств на 3 млн рублей

Ранее ведомство не подтверждало слухи о том, что подозреваемый также заставлял сотрудников вносить ложные данные в истории болезни пациентов о выдаче им медикаментов ради последующего «списания лекарств» и продажи их в коммерческой аптечной сети.

Однако теперь прокуратура республики официально сообщает, что, по крайней мере, из двух отделений больницы, урологического и гериатрического, препараты ушли «на сторону». Стоимость похищенных таким образом лекарств превышает 3 млн руб. Заведено еще одно уголовное дело о мошенничестве.

Съемки оперативников в ходе обыска в неприступном четырехэтажном особняке бывшего главного врача ГКБ № 1 Махачкалы впору было показывать в шоу о жизни толстосумов. Кованые ворота с вензелем с инициалами хозяина дома, дорогая мебель и богатое убранство всех комнат, самая передовая электроника и даже лифт! Не удивительно, что Алиева называют единственным медиком в стране, у которого была собственная охрана.