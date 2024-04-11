Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
В Минпромторге прокомментировали...

В Минпромторге прокомментировали ситуацию с растворами для диализа в России

11.04.2024
18:21
Дина Коблова
Минпромторг заявил, что уделяет особое внимание развитию выпуска российских растворов для диализа. В министерстве сообщили «ФВ», что российским пациентам с болезнями почек доступны перитонеальный диализ, гемодиализ и острый диализ.
Фото: 123rf.com

Минпромторг сообщил о мерах, которые предпринимаются для расширения линейки необходимых для российского рынка дозировок растворов для перитонельного диализа. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе министерства, в этом году уже зарегистрирован препарат «Диасолюшн ПД», ранее также был зарегистрирован «Диасолюшн».

В Минпромторге также заявили, что в дальнейшем планируется обеспечивать потребности системы здравоохранения России по данному направлению.

Сейчас пациентам с болезнями почек доступны разные виды диализа – перитонеальный диализ, гемодиализ, острый диализ.

«Ввиду действующих антироссийских санкций возникают в том числе логистические ограничения. Поэтому начало выпуска отечественных растворов для перитонеального диализа — важный этап для обеспечения лекарственной безопасности российских пациентов и в этом направлении», — заявили в Минпромторге.

Ранее стало известно, что американский поставщик растворов для диализа Baxter International приостановил свою деятельность в России. Компания объяснила свой шаг санкционными и логистическими проблемами.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.