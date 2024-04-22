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В Московской области запустили проект по предоставлению льготных микрозаймов аптекам

22.04.2024
16:14
Дина Коблова
Аптечные учреждения Московской области смогут получить льготные микрозаймы до 5 млн руб. на срок до трех лет. Такой проект запустила СРО «Ассоциация независимых аптек» и микрокредитная организация «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства».
Фото: 123rf.com

СРО «Ассоциация независимых аптек» и микрокредитная организация «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставят льготные микрозаймы до 5 млн руб. на срок до трех лет для аптечных учреждений — участников и партнеров СРО «Ассоциация независимых аптек». Как сообщили в пресс-службе ассоциации, проект запускают в рамках региональной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области.

Предложением могут воспользоваться только предприниматели, зарегистрированные в Московской области и осуществляющие деятельность «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».

На площадке партнеров ассоциации в ближайшее время организуют вебинар для заинтересованных предпринимателей, на котором представят проект и доступные программы. Специалисты фонда также выразили готовность провести и индивидуальные консультации для аптечных учреждений в рамках сотрудничества.

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