В Московской области запустили проект по предоставлению льготных микрозаймов аптекам

СРО «Ассоциация независимых аптек» и микрокредитная организация «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставят льготные микрозаймы до 5 млн руб. на срок до трех лет для аптечных учреждений — участников и партнеров СРО «Ассоциация независимых аптек». Как сообщили в пресс-службе ассоциации, проект запускают в рамках региональной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области.

Предложением могут воспользоваться только предприниматели, зарегистрированные в Московской области и осуществляющие деятельность «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)».

На площадке партнеров ассоциации в ближайшее время организуют вебинар для заинтересованных предпринимателей, на котором представят проект и доступные программы. Специалисты фонда также выразили готовность провести и индивидуальные консультации для аптечных учреждений в рамках сотрудничества.