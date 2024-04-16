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В Москве изменили...

В Москве изменили перечень подлежащих проверке препаратов врачом-аудитором

16.04.2024
10:32
Дина Коблова
В Москве в перечень рецептурных препаратов, подлежащих проверке врачом-аудитором, добавили 13 МНН и исключили два. Соответствующие изменения закреплены в приказе Департамента здравоохранения Москвы.
Фото: 123rf.com

Департамент здравоохранения Москвы обновил перечень препаратов, рецепты на которые подлежат проверке врачом-аудитором. Изменения закреплены в приказе № 316 от 10.04.2024.

В список добавили следующие МНН:

  • атезолизумаб,
  • ипилимумаб,
  • ниволумаб,
  • пембролизумаб,
  • пролголимаб,
  • даратумумаб,
  • абацепт,
  • белимумаб,
  • голимумаб,
  • инфликсимаб,
  • ритуксимаб,
  • тоцилизумаб,
  • сорафениб.

Исключены препараты с МНН регорафениб и нинтеданиб.

Изменения внесли в приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 612 от 05.06.2023. В нем были указаны 49 препаратов, теперь список расширили до 60 позиций.

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