В Москве изменили перечень подлежащих проверке препаратов врачом-аудитором
Департамент здравоохранения Москвы обновил перечень препаратов, рецепты на которые подлежат проверке врачом-аудитором. Изменения закреплены в приказе № 316 от 10.04.2024.
В список добавили следующие МНН:
- атезолизумаб,
- ипилимумаб,
- ниволумаб,
- пембролизумаб,
- пролголимаб,
- даратумумаб,
- абацепт,
- белимумаб,
- голимумаб,
- инфликсимаб,
- ритуксимаб,
- тоцилизумаб,
- сорафениб.
Исключены препараты с МНН регорафениб и нинтеданиб.
Изменения внесли в приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 612 от 05.06.2023. В нем были указаны 49 препаратов, теперь список расширили до 60 позиций.
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