В Москве изменили перечень подлежащих проверке препаратов врачом-аудитором

Департамент здравоохранения Москвы обновил перечень препаратов, рецепты на которые подлежат проверке врачом-аудитором. Изменения закреплены в приказе № 316 от 10.04.2024.

В список добавили следующие МНН:

атезолизумаб,

ипилимумаб,

ниволумаб,

пембролизумаб,

пролголимаб,

даратумумаб,

абацепт,

белимумаб,

голимумаб,

инфликсимаб,

ритуксимаб,

тоцилизумаб,

сорафениб.

Исключены препараты с МНН регорафениб и нинтеданиб.

Изменения внесли в приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 612 от 05.06.2023. В нем были указаны 49 препаратов, теперь список расширили до 60 позиций.