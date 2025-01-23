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В Москве поймали...

В Москве поймали подозреваемых в продаже незарегистрированных лекарств

23.01.2025
18:40
Дина Коблова
В Москве сотрудников фармкомпании подозревают в продаже контрафактных лекарств. Задержаны пять человек. По предварительным данным, они закупили за границей не зарегистрированные в России лекарства на 10 млн руб. и успели продать на 100 тыс. руб.
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

В Москве задержаны пять человек, которых подозревают в продаже контрафактных лекарств через аптеки. Фигурантами дела стали пять человек, в том числе сотрудники одной из московских фармацевтических компаний. Как сообщили в пресс-службе СКР, они вступили в сговор в ноябре 2023 года. По версии следствия, подозреваемые купили за границей контрафактные и незарегистрированные препараты для продажи. Таким образом им удалось сбыть лекарства на сумму более 100 тыс. руб.

Следователи провели обыски по местам жительства фигурантов и в аптеках, откуда изъяли незаконные препараты. По предварительной информации, стоимость контрафактных лекарств составила свыше 10 млн руб.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении организатора преступной группы под стражу.

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