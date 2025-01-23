В Москве поймали подозреваемых в продаже незарегистрированных лекарств

В Москве задержаны пять человек, которых подозревают в продаже контрафактных лекарств через аптеки. Фигурантами дела стали пять человек, в том числе сотрудники одной из московских фармацевтических компаний. Как сообщили в пресс-службе СКР, они вступили в сговор в ноябре 2023 года. По версии следствия, подозреваемые купили за границей контрафактные и незарегистрированные препараты для продажи. Таким образом им удалось сбыть лекарства на сумму более 100 тыс. руб.

Следователи провели обыски по местам жительства фигурантов и в аптеках, откуда изъяли незаконные препараты. По предварительной информации, стоимость контрафактных лекарств составила свыше 10 млн руб.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении организатора преступной группы под стражу.