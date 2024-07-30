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В Москве раскрыли...

В Москве раскрыли картельный сговор на рынке медизделий на 642 млн рублей

30.07.2024
16:50
Дина Коблова
Московское УФАС раскрыло картельный сговор на рынке медизделий на сумму более 642 млн руб. Признаки нарушений обнаружили на 253 закупках, проводимых пятью компаниями.
Фото: 123rf.com

Управление федеральной антимонопольной службы по Москве сообщило о картельном сговоре на рынке медицинских изделий на сумму более 642 млн руб.

Заказчиками продукции выступали федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения города Москвы, Московской и Самарской областей. Нарушителями антимонопольного законодательства признали ООО «ТК Агатмед», ООО «Лайфмедика», ООО «Медицина-Плюс», ООО «Асмед» и ООО «Медицина и Торговля». Антимонопольная служба обнаружила признаки нарушений при проведении этими компаниями 253 закупок.

Материалы антимонопольного дела уже передали в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы по административным статьям.

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