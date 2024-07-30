В Москве раскрыли картельный сговор на рынке медизделий на 642 млн рублей

Управление федеральной антимонопольной службы по Москве сообщило о картельном сговоре на рынке медицинских изделий на сумму более 642 млн руб.

Заказчиками продукции выступали федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения города Москвы, Московской и Самарской областей. Нарушителями антимонопольного законодательства признали ООО «ТК Агатмед», ООО «Лайфмедика», ООО «Медицина-Плюс», ООО «Асмед» и ООО «Медицина и Торговля». Антимонопольная служба обнаружила признаки нарушений при проведении этими компаниями 253 закупок.

Материалы антимонопольного дела уже передали в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы по административным статьям.