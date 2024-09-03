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В Москве средний...

В Москве средний чек на ветпрепараты превысил 1000 рублей

03.09.2024
12:57
Дина Коблова
По данным RNC Pharma, средний чек на розничном рынке ветпрепаратов по итогам первых шести месяцев 2024 года составил 734 руб., что на 9,2% больше, чем в этот же период в 2023 году. Максимальный средний чек был в Москве — 1132 руб. Столица стала единственным регионом, где разовая покупка препаратов для животных превышала 1000 руб.
Фото: 123rf.com

По итогам первого полугодия 2024 года средний чек на розничном рынке ветеринарных препаратов составил 734 руб. По подсчетам аналитиков RNC Pharma, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда стоимость разовой покупки в офлайн-канале составляла 646 руб.

В 28 регионах России средний чек в традиционной рознице не достиг уровня 500 руб. К таким регионам относятся в основном субъекты Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Максимальную величину среднего чека на ветпрепараты в рамках офлайн-канала аналитики фиксируют в Москве: с января по июнь 2024 года это значение составило 1132 руб. В периоде сравнения покупатели в столице в среднем расходовали 1046 руб. за покупку, динамика стоимости среднего чека зафиксирована на уровне 8%.

Столица стала единственным регионом среди субъектов России, где разовая покупка препаратов для животных превышала 1000 руб., остальные регионы существенно уступают по данному показателю. Так, в Московской области, занимающей второе место по величине среднего чека, покупатели расходовали 865 руб. (+4%) за отчетный период. При этом в центральной части России очень популярен формат канала e-com, активное развитие которого в значительной степени ограничивает возможности роста чека в офлайн-рознице.

За Москвой и областью в рейтинге следуют регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО. Аналитики объясняют это относительно слабым уровнем развития электронной коммерции в данных субъектах: основная часть зарубежных препаратов, подорожавших за последние два года, приобретаются здесь в офлайн-точках. Также на средний чек влияют организационные особенности ведения бизнеса в этих регионах.

В некоторых регионах Северного Кавказа показатель среднего чека значительно вырос относительно первого полугодия прошлого года. В Северной Осетии размер среднего чека увеличился на 40%, в Саратовской области — на 24%, в Кабардино-Балкарской Республике — на 19%, в Ингушетии — на 18% соответственно.

По данным аналитиков, в Республике Северная Осетия — Алания динамика разовой покупки прежде всего обеспечена препаратами американских производителей MSD и Zoetis, которые в основном поступают на рынок в формате параллельного импорта, что и сказалось на росте цен и значительном повышении стоимости средней покупки.

В целом по России рост величины среднего чека в I—II кварталах 2024 года наблюдался по 72 субъектам. В 58 из них подъем был относительно невелик: в диапазоне от 1 до 10%. В 13 субъектах РФ размер среднего чека за год снизился, большей частью показатель уменьшился незначительно — всего на 1%.

ТОР15 регионов РФ с максимальной величиной среднего чека в рамках офлайн-канала розничного рынка ветеринарных препаратов

Субъект федерации Средний чек в I—II кв.  2024 г., руб. Динамика среднего чека, I—II кв.  2024 г. / I—II кв. 2023 г., %, руб.
1 Москва 1132 8
2 Московская область 865 4
3 Республика Северная Осетия — Алания 835 40
4 Чеченская  Республика 808 13
5 Республика Дагестан 782 11
6 Сахалинская область 764 5
7 Магаданская область 764 4
8 Санкт-Петербург 763 6
9 Новосибирская область 753 5
10 Камчатский край 715 7
11 Республика Саха (Якутия)  706 3
12 Мурманская область 702 12
13 Калужская область 701 6
14 Тюменская  область 682 6
15 Республика Татарстан  679 2
RNC Pharma, Аудит розничных продаж ветпрепаратов в России (total se ll out)

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