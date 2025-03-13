В Москве возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных лекарств в сети аптек

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичного СКР.

Следствие считает, что сотрудники одной из московских компаний вступили в преступный сговор не позднее ноября 2024 года. Они организовали закупку контрафактных и незарегистрированных препаратов за пределами России и ввезли их в страну. После этого они незаконно продали лекарства на сумму более 100 тыс. руб.

«Известия» уточняют, что задержано руководство московской аптечной сети, у которой «около десятка аптек, расположенных в различных муниципальных округах». Речь идет, в частности, о торговле «серым» «Оземпиком», «Оргалутраном» и другими препаратами, они предназначены для рынка Армении, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Следователи провели обыски по местам жительства обвиняемых и в аптеках, где изъяли незаконные препараты, мобильные телефоны и денежные средства в размере около 17 млн руб.

Известно, что двум лицам предъявили обвинение. В ближайшее время следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.