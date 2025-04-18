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В Москве задержали...

В Москве задержали 14 человек по делу о сбыте контрафактных лекарств

18.04.2025
18:45
Дина Коблова
В Москве возбуждено уголовное дело о сбыте недоброкачественных лекарств. Сотрудники СК в ходе обысков изъяли незаконные препараты на 100 млн руб. Обвинение предъявлено 14 фигурантам дела.
Фото: 123rf.com

Сотрудники управления Следственного комитета по Москве пресекли деятельность участников преступной группы, обвиняемых в сбыте контрафактных лекарственных препаратов. Как сообщили в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере).

Следствие считает, что фигуранты вступили в преступный сговор для сбыта контрафактных лекарств не позднее июля 2024 года. Они организовали покупку препаратов за пределами России и их ввоз на территорию страны. После этого сотрудники одной из московских фармкомпаний незаконно сбыли препараты на сумму более 250 тыс. руб. в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Следователи провели более 14 обысков по местам жительства обвиняемых, в аптеках и складских помещениях проведены свыше 14 обысков. Были изъяты нелегальные препараты на общую сумму более 100 млн руб., а также мобильные телефоны и около 3 млн руб.

Обвинение предъявили 14 фигурантам. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

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