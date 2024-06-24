В Москве задержана группа подозреваемых в незаконной продаже психотропных веществ в аптеке

Полиция задержала 18 человек за незаконную продажу сильнодействующих препаратов. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, не позднее 23 сентября 2023 года часть сотрудников частной медорганизации объединились в организованную преступную группу. Они незаконно выдавали рецепты на получение психотропных веществ в подконтрольных им аптеках. Следователи установили, что врачи выдавали рецепты без обязательного осмотра пациентов и необходимых медицинских показаний.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в течение рабочей смены работники медцентра принимали около 300 наркозависимых, которые платили за нелегальные услуги от 2,5 тыс. до 4 тыс. руб.

По местам жительства фигурантов, в аптеках и медцентре провели обыски. Изъято более 6 тыс. капсул лекарственных препаратов «Лирика», «Прегабалин» и «Феназепам», около 5 млн руб., банковские карты и документы.

«Также обнаружено более 200 тыс. специальных рецептурных бланков на психотропные и сильнодействующие препараты. Они изготавливались соучастниками криминального бизнеса и не были соответствующим образом учтены», — добавила Волк.

Обвинение предъявили пяти лицам, им избрали меру пресечения.