В Москве задержаны предполагаемые организаторы схемы по продаже БАД под видом лекарств

Сотрудники УВД по Северному административному округу Москвы пресекли деятельность организованной группы, которая торговала отечественными биодобавками (БАД) под видом лекарств по завышенным ценам. Как сообщает «Коммерсантъ», нарушители выдавали себя за сотрудников сети клиник «Евромед».

Уголовное дело было возбуждено 5 апреля 2023 года по заявлению москвича, который через кол-центр купил БАД под видом лекарств на сумму почти 138 тыс. руб. Сотрудники полиции выяснили, что в городе действовало как минимум три таких кол-центра. Из них обзванивали абонентов через базу «Битрикс-24», которая запоминает покупателей легальных препаратов. Заявления о признании потерпевшими подали более двух десятков покупателей биодобавок под видом лекарств.

Препараты «Доктор прост», «Вивамен», «Сиален», «Алиарон», «Гонокан» и другие рекламировали в интернете, по радио и на ТВ. Сотрудники кол-центров, представлявшиеся врачами клиники «Евромед» под выдуманными именами, убеждали покупателей, что вся продукция одобрена Институтом инженерной иммунологии и Центром инновационной медицины. Издание уточняет, что ежемесячный доход кол-центра составлял около 1 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в составе организованной группы (ч.4 ст.159 УК РФ). Суд уже разрешил проведение обысков у ряда фигурантов. Часть из них уже дали признательные показания на соучастников. Следствие арестовало гендиректора и учредителя ООО «Восток-Запад» Евгения Увенкова и его заместителя Константина Митрофанова, которого считают автором преступной схемы и фактическим руководителем компании.