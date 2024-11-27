В «Нацимбио» прокомментировали ситуацию с дефицитом вакцины против бешенства

Минздрав Краснодарского края зафиксировал дефицит антирабической вакцины (против бешенства) осенью 2024 года. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства, дефицит связан с отсутствием препарата у производителя.

В Минздраве региона журналистам заявили, что в этом году в край поставлено только 25% вакцины от годовой заявки. Сейчас министерство перераспределило вакцину между медицинскими организациями. Представитель ведомства отметил, что поставка лекарства от бешенства в Краснодарский край ожидается до конца текущего года.

На российском рынке есть два поставщика вакцины от бешенства: это Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита) и Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»).

Как сообщили «ФВ» в пресс-службе «Нацимбио», в текущем году компания выпустила на 7% больше вакцин против бешенства, чем в 2023 году.

«Срок выпуска антирабической вакцины, включая производство и прохождение контроля качества в государственных лабораториях, составляет порядка пяти месяцев. Новые серии препаратов для профилактики бешенства находятся в данный момент в производстве», — заявили в компании.

«ФВ» также направил запрос в Институт полиомиелита.