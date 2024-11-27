Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
В «Нацимбио» прокомментировали...

В «Нацимбио» прокомментировали ситуацию с дефицитом вакцины против бешенства

27.11.2024
18:11
Дина Коблова
Минздрав Краснодарского края заявил о дефиците вакцины против бешенства в регионе. В «Нацимбио» сообщили, что срок выпуска такого препарата составляет около пяти месяцев и новые серии препаратов сейчас находятся в производстве.
Фото: 123rf.com

Минздрав Краснодарского края зафиксировал дефицит антирабической вакцины (против бешенства) осенью 2024 года. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства, дефицит связан с отсутствием препарата у производителя.

В Минздраве региона журналистам заявили, что в этом году в край поставлено только 25% вакцины от годовой заявки. Сейчас министерство перераспределило вакцину между медицинскими организациями. Представитель ведомства отметил, что поставка лекарства от бешенства в Краснодарский край ожидается до конца текущего года.

На российском рынке есть два поставщика вакцины от бешенства: это Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита) и Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»).

Как сообщили «ФВ» в пресс-службе «Нацимбио», в текущем году компания выпустила на 7% больше вакцин против бешенства, чем в 2023 году.

«Срок выпуска антирабической вакцины, включая производство и прохождение контроля качества в государственных лабораториях, составляет порядка пяти месяцев. Новые серии препаратов для профилактики бешенства находятся в данный момент в производстве», — заявили в компании.

«ФВ» также направил запрос в Институт полиомиелита.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Борисенко Татьяна
Сегодня в 22:11
Надеюсь поможет закон о защите животных
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.