В «Нанолек» назвали слухами сообщение о покупке компании «Фармстандартом»

В компании «Нанолек» опровергли информацию о сделке, согласно которой «Фармстандарт» Виктора Харитонина купил 100% долей «Нанолека» у действующего владельца — кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед».

«Такой сделки не было, это слухи», — сказали в пресс-службе. «ФВ» также направил запрос в «Фармстандарт».

О сделке сообщил Vademecum со ссылкой на близкий к «Фармстандарту» источник, а также на собеседника, осведомленного о сделке.

По данным издания, речь идет о заводе компании в Кирове, на котором производится вакцина для профилактики COVID-19 «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Сумму сделки источники не назвали.

В базе данных системы СПАРК эта информация не отражена. Согласно системе, 100% производителя по-прежнему принадлежат кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед».