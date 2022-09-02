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В «Нанолек» назвали...

В «Нанолек» назвали слухами сообщение о покупке компании «Фармстандартом»

02.09.2022
14:33
Маргарита Грошева

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что «Фармстандарт» выкупил «Нанолек». В пресс-службе последней назвали сообщение слухами.

Фото: nanolek.ru

В компании «Нанолек» опровергли информацию о сделке, согласно которой «Фармстандарт» Виктора Харитонина купил 100% долей «Нанолека» у действующего владельца — кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед».

«Такой сделки не было, это слухи», — сказали в пресс-службе. «ФВ» также направил запрос в «Фармстандарт».

О сделке сообщил Vademecum со ссылкой на близкий к «Фармстандарту» источник, а также на собеседника, осведомленного о сделке. 

По данным издания, речь идет о заводе компании в Кирове, на котором производится вакцина для профилактики COVID-19 «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Сумму сделки источники не назвали.

В базе данных системы СПАРК эта информация не отражена. Согласно системе, 100% производителя по-прежнему принадлежат кипрской «Нанолек Холдинг Лимитед».

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