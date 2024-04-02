В Новосибирске решили не приватизировать аптечную сеть

Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение не включать МУП «Новосибирская аптечная сеть» в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Этот вопрос обсуждался на заседании 27 марта. Единственным акционером предлагалось оставить город Новосибирск.

«Решение по данному вопросу принималось коллегиально депутатами Совета депутатов, присутствующими на сессии, и каждый из них руководствовался собственной позицией по данному вопросу, полагаю, что в том числе с учетом понимания необходимости сохранения муниципального имущества», — сообщили «ФВ» в пресс-службе Совета депутатов.

Дальнейшие действия по реформированию «Муниципальной аптечной сети» будет проводить мэрия Новосибирска.

МУП «Новосибирская аптечная сеть» насчитывает более 60 филиалов.

Новая волна реорганизации муниципальная и государственных аптечных предприятий началась по всей России. В одних регионах их преобразуют в акционерные общества и сохраняют в собственности субъекта, в других МУП присоединяют к ГУП. Лишь в единичных случаях аптеки передают в частные руки, но иногда суды отменяют эти решения по требованию прокуратуры.