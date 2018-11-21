В Омской области назначен новый министр здравоохранения

10:57
17 декабря 2018

Ольга Коберник

395
Дмитрий Вьюшков | Фото: omskregion.info

Андрей Стороженко, руководивший Минздравом Омской области с 2012 г., снят с должности. Чиновник также лишился поста вице-губернатора, который занимал по совместительству. Министром назначен его заместитель Дмитрий Вьюшков. Он приступит к исполнению своих обязанностей 18 декабря.

Эксперты называют отставку Андрея Стороженко неожиданной: несмотря на мелкие огрехи, оценка его работы была положительной, в том числе и со стороны министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Область не допускала провалов по целевым показателям.

«Экс-министр обладает ярко выраженными лидерскими качествами и никогда не боялся брать на себя ответственность, защищая врачей, – рассказывает управляющий Центром медицинского права Алексей Панов. – В новом назначении радует преемственность: хорошо, что Минздрав возглавил человек из прежней команды. Надеюсь, что вектор развития будет сохранен и революционных перемен не произойдет. Врачам, как и пациентам, нужна стабильность».

Во многих регионах Сибири и Дальнего Востока этой осенью – вслед за утверждением в должности губернаторов – сменились руководители Минздравов. К некоторым из них серьезных претензий ранее не предъявлялось. Обновление команды главы территорий часто объясняют необходимостью более напористого подхода, способностью принимать жесткие решения.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
21.11.2018
В Пензенской области сотрудника Минздрава оштрафовали за разглашение врачебной тайны
22.10.2018
Министра здравоохранения Алтайского края повысили в должности
08.10.2018
Минздрав опроверг информацию о намерении запрещать рекламу противомикробных препаратов
Популярное
12.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
7040
12.12.2018
Представители аптек указали на проблемы с дешифровкой промаркированных лекарств
2930
12.12.2018
АСНА делает ставку на высокомаржинальные продукты 
1897
13.12.2018
Полный цикл производства препарата от сахарного диабета запущен в Кировской области
1551
Сегодня
Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты
1268