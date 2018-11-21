В Омской области назначен новый министр здравоохранения

Андрей Стороженко, руководивший Минздравом Омской области с 2012 г., снят с должности. Чиновник также лишился поста вице-губернатора, который занимал по совместительству. Министром назначен его заместитель Дмитрий Вьюшков. Он приступит к исполнению своих обязанностей 18 декабря.
Эксперты называют отставку Андрея Стороженко неожиданной: несмотря на мелкие огрехи, оценка его работы была положительной, в том числе и со стороны министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Область не допускала провалов по целевым показателям.
«Экс-министр обладает ярко выраженными лидерскими качествами и никогда не боялся брать на себя ответственность, защищая врачей, – рассказывает управляющий Центром медицинского права Алексей Панов. – В новом назначении радует преемственность: хорошо, что Минздрав возглавил человек из прежней команды. Надеюсь, что вектор развития будет сохранен и революционных перемен не произойдет. Врачам, как и пациентам, нужна стабильность».
Во многих регионах Сибири и Дальнего Востока этой осенью – вслед за утверждением в должности губернаторов – сменились руководители Минздравов. К некоторым из них серьезных претензий ранее не предъявлялось. Обновление команды главы территорий часто объясняют необходимостью более напористого подхода, способностью принимать жесткие решения.
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