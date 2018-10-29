В Перми снимут фильм о земской аптеке ХIХ века, призванный сдержать в регионе отток фармацевтов

По мнению руководства НП, авторов проекта, фармацевтическая индустрия в России испытывает постоянный кадровый голод. Фармрынок растет, выпускники средних и высших фармацевтических учебных заведений нарасхват. Несмотря на наличие собственного фармацевтического вуза, аптечные сети Пермского края испытывают жесткую нехватку кадров из-за оттока молодых специалистов из региона. Выпускники Пермской фармакадемии стремятся в столицу, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В нескольких отдаленных территориях региона аптечные пункты закрылись из-за отсутствия фармацевтов. По данным краевого министерства социального развития, на начало октября 2018 г. на рынке труда зарегистрировано 1173 вакансии врачей и фармацевтов.

В 2017 г. стартовал проект музеефикации здания земской аптеки, началась разработка научно-популярных образовательных программ. Инициатива создания в регионе таких центров культуры, как Земская аптека-музей, призвана снизить отток молодежи.

«Популяризация социально-исторической важности профессии аптекаря может оказать влияние на профессиональную ориентацию молодого поколения и выбор места проживания в пользу того края, где традиции наиболее сильны», – считают в НП «Фармацевты Прикамья».

Документальный фильм об истории 200-летней Пермской земской аптеки предполагает комбинацию архивной кинохроники и современного видеоряда с интервью экспертов-историков. Также на деньги гранта будет издан полноцветный буклет, иллюстрированный фотографиями артефактов начала XX века – находок, обнаруженных в ходе реставрационных работ на чердаке бывшей земской аптеки. Статьи расскажут об основных этапах истории аптеки, а также об истории фармацевтического образования в Пермской области.

Это первые шаги, которые делает негосударственный проект по созданию в Пермском крае культурно-исторической основы фармацевтической профориентации.