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В Приамурье фармацевту...

В Приамурье фармацевту дали условный срок за сбыт сильнодействующих препаратов

27.02.2024
12:30
Коблова Дина
В Приамурье фармацевт продавала наркозависимым лекарства с тропикамидом без рецепта и учета. Суд лишил ее свободы на 3,5 года условно.
Фото: freepik

Суд в городе Благовещенск в Амурской области признал фармацевта одной из городских аптек виновной в сбыте сильнодействующего вещества наркозависимым гражданам, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что с 2020 по 2021 год сотрудница аптеки неоднократно заказывала препарат, содержащий тропикамид, а затем незаконно продавала его наркозависимым без учета и рецепта. Кроме того, дома у обвиняемой при обыске нашли 96 кг этого лекарства.

Ее признали виновной в нарушении ч.3 ст.234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере). Обвиняемую лишили свободы на 3,5 года условно.

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