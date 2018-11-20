В Приангарье открылся завод по производству тест-полосок для глюкометров по корейской технологии 

11:32
22 ноября 2018

Ольга Коберник

145
Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

Завод по сборке глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови торжественно открыли в регионе 21 ноября при участии губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Его строительством занималась компания «МедТехСервис» (49% принадлежит АО «Корпорация развития Иркутской области», 51% делят три физлица). Инвестиции в завод составили более 600 млн руб., сообщил соучредитель компании Сергей Прокофьев

Тест-полоски будут производиться по технологии компании B-Bio (дочернее предприятие группы Philosys) – с применением фермента GDH-FAD и карбоновым напылением электродов. На запуске производства было подписано соглашение о том, что корейская компания войдет в уставный капитал «МедТехСервис», инвестировав 3 млн долл. До конца года учредители «МедТехСервис» намерены выкупить долю АО «Корпорация развития Иркутской области».

Стоимость тест-полосок будет ниже импортного аналога на 20–50%, заявил генеральный директор завода Артем Журавлев.  Сейчас на производстве идут пусконаладочные работы, его плановая мощность – 3 млн тест-полосок в год. По словам Сергея Левченко, у предприятия есть перспективы занять до 30% российского рынка тест-полосок. Кроме того, в 2019 г. компания намерена получить международные сертификаты и начать поставки на рынки Монголии, Южной Кореи, Египта и Мексики.

 В течение трех недель будет запущена линия, на которой корейские глюкометры будут оснащаться российским программным обеспечением.

Завод, включенный в реестр региональных инвестиционных проектов, был построен за полтора года. Как сообщалось ранее, софинансирование «Корпорации развития Иркутской области» составило 173 млн руб. 

«Современное предприятие будет производить очень нужную, инновационную медицинскую продукцию. Это важнейший опыт для нас всех: и для правительства, и для институтов развития, и для бизнес-сообщества. Новое предприятие – это не только инвестиции в экономику региона, но также десятки новых рабочих мест», – сказал Сергей Левченко.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
20.11.2018
Завершилось тестирование на знания о лечении кашля
16.11.2018
Компания «Генотек» получит от ФРП 50 млн рублей на производство тест-систем
08.11.2018
FDA одобрило комбинированный тест на наличие антител к ВИЧ от компании Ortho
Популярное
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
3133
19.11.2018
Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации
2172
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
2057
16.11.2018
Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них
1972
Вчера
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
1578