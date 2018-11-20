В Приангарье открылся завод по производству тест-полосок для глюкометров по корейской технологии 

Тест-полоски будут производиться по технологии компании B-Bio (дочернее предприятие группы Philosys) – с применением фермента GDH-FAD и карбоновым напылением электродов. На запуске производства было подписано соглашение о том, что корейская компания войдет в уставный капитал «МедТехСервис», инвестировав 3 млн долл. До конца года учредители «МедТехСервис» намерены выкупить долю АО «Корпорация развития Иркутской области».

Стоимость тест-полосок будет ниже импортного аналога на 20–50%, заявил генеральный директор завода Артем Журавлев. Сейчас на производстве идут пусконаладочные работы, его плановая мощность – 3 млн тест-полосок в год. По словам Сергея Левченко, у предприятия есть перспективы занять до 30% российского рынка тест-полосок. Кроме того, в 2019 г. компания намерена получить международные сертификаты и начать поставки на рынки Монголии, Южной Кореи, Египта и Мексики.

В течение трех недель будет запущена линия, на которой корейские глюкометры будут оснащаться российским программным обеспечением.

Завод, включенный в реестр региональных инвестиционных проектов, был построен за полтора года. Как сообщалось ранее, софинансирование «Корпорации развития Иркутской области» составило 173 млн руб.

«Современное предприятие будет производить очень нужную, инновационную медицинскую продукцию. Это важнейший опыт для нас всех: и для правительства, и для институтов развития, и для бизнес-сообщества. Новое предприятие – это не только инвестиции в экономику региона, но также десятки новых рабочих мест», – сказал Сергей Левченко.