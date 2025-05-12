В «Промомеде» рассказали о кадровых перестановках

Илья Бардин-Денисов, возглавлявший ООО «Промомед ДМ» (операционная компания внутри фармхолдинга), станет руководителем научно-исследовательской и производственной биотехнологической компании «Артселленс». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

Генеральным директором ООО «Промомед ДМ» временно станет Александр Ефремов. «До назначения нового руководителя операционного бизнеса Александр принимает на себя полномочия по управлению «Промомед ДМ», — заявили в компании.

Бардин-Денисов работает в фармотрасли более 20 лет. Он управлял вирусологическим бизнесом в таких компаниях, как MSD, AbbVie, GSK. К Группе компаний «Промомед» он присоединился в 2023 году, став исполнительным директором, указано на сайте компании. В апреле 2023 года он стал операционным директором, а в 2024 году назначен на должность генерального директора управляющей организации «Промомед ДМ».