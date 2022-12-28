В Псковской области экс-руководителей «Фармации» осудили за присвоение 13 млн рублей

Псковский областной суд оставил в силе обвинительный приговор Великолукского городского суда, который признал пятерых сотрудников «Фармации» виновными в присвоении денежных средств. Осужденные получили условные сроки, однако их обязали вернуть предприятию более 13 млн руб., следует из апелляционного определения, которое опубликовано на сайте облсуда.

В октябре Великолукский городской суд установил, что в состав организованной преступной группы входили бывшие директор, ее заместитель по финансам, главный бухгалтер, бухгалтер и бухгалтер-кассир централизованной бухгалтерии. На протяжении полутора лет они систематически начисляли и выплачивали себе незаконные премии в среднем размере 100—200% оклада за счет фонда заработной платы и чистой прибыли, которые не были предусмотрены коллективным договором. Суммарно каждая из обвиняемых за полтора года получила от 1,5 млн до 2,1 млн руб. в виде бонусов, а затем с 2013 по 2016 год они совместно получили еще свыше 3 млн руб., следует из судебного акта.

Женщины были признаны виновными в присвоении денег компании (ч.4 ст.160 УК РФ) и получили от 3 до 5,5 лет лишения свободы условно. Также их обязали вернуть организации свыше 13,2 млн руб. в солидарном порядке.

Осужденные не согласились с приговором. Они настаивали на том, что все средства они заработали честным трудом, в том числе внеурочным и за совмещение профессий. Согласно п. 6 Устава муниципального предприятия «Фармация», предприятие самостоятельно распоряжается полученной в результате его деятельности прибылью, оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей. П. 6.3 указывает, что оставшаяся часть прибыли используется предприятием, в том числе на материальное стимулирование сотрудников предприятия. При премировании был нарушен его порядок (в частности выплаты премий не были согласованы с работодателем, то есть с администрацией города), однако такое нарушение само по себе не может расцениваться как хищение денежных средств.

Но Псковский областной суд не принял эти доводы во внимание. Трудовым договором с директором, ее заместителем и бухгалтерами была установлена доплата при совмещении профессий в размере 30%, указала апелляционная инстанция. Однако фактически им доплачивали от 70 до 310%. В итоге приговор горсуда оставлен без изменений.