Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В России будут...

В России будут испытывать пятивалентную вакцину для профилактики менингококковой инфекции

22.02.2023
12:04
Вероника Догузова

Минздрав одобрил исследование пятивалентной вакцины для профилактики менингококковой инфекции. В отличие от других зарегистрированных в нашей стране подобных вакцин препарат содержит дополнительный серотип Х.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины для профилактики менингококковой инфекции индийской компании Serum Institute. Соответствующая запись появилась в государственном реестре КИ 21 февраля. Российская фармацевтическая компания «Фарм Эйд» в этом испытании выступает как  уполномоченная организация Serum Institute. 

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется III фаза клинического исследования. В ней оценят безопасность и эффективность препарата при внутримышечном введении.

В исследовании примут участие 80 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Испытания предполагают проводить на базе Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера.

Результаты исследования должны быть известны уже в начале 2024 года.

Конъюгированная полисахаридная пятивалентная вакцина защищает от наиболее распространенных в мире менингококков, относящихся к серогруппам A, C, W135, Y и X. В отличие от других использующихся в России вакцин против менингококковой инфекции, в состав препарата входит дополнительный серотип X. Он является частым возбудителем инфекции в Китае, странах Латинской Америки, ближнего Востока, а также встречается в некоторых регионах России, говорится в сообщении компании «Фарм Эйд».

В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы четыре торговых наименования вакцин для профилактики менингококковых инфекций. Две из них («Менактра» и «МенКвадфи») производит американская компания Sanofi Pasteur. Компания GSK представляет на нашем рынке вакцину «Менвео». Все три зарубежных препарата четырехвалентные. Также в России одобрена полисахаридная вакцина отечественного производителя «Микроген». Данная вакцина содержит два серотипа А и С.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.