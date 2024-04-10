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В России хотят...

В России хотят создать реестр автомобильных грузоперевозчиков

10.04.2024
10:20
Дина Коблова
В Госдуму внесен законопроект о создании реестра для грузовых автоперевозчиков. Согласно документу, размещаться сведения должны будут для грузовиков с технически допустимой массой более 3,5 т. Реестр будет вестись на цифровой платформе «ГосЛог».
Фото: 123rf.com

Депутат Евгений Москвичев внес в Госдуму законопроект № 595821-8 о создании реестра для грузовых автоперевозчиков и требованиях к ним. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Право на перевозки грузов предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления в реестре. Такое право утрачивается со дня исключения из реестра.

Требование о размещении в реестре предлагается установить для грузовиков, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т. Сведения о грузовых автомобилях, которые осуществляют перевозку для собственных нужд, в реестр не вносятся.

Законопроектом также предусмотрено создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог», на базе которой будут вести реестр. На платформе транспортные компании смогут оформить в цифровом виде все необходимые для перевозки документы.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в случае легализации грузовых перевозок налоги с доходов от них могут ежегодно составить порядка 450 млрд руб.

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