В России может быть учрежден День борьбы с предиабетом

11:50
29 октября 2018

Елена Сидорова

818
Соглашение подписали Марина Шестакова, академик РАН, профессор, д.м.н., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (слева) и Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ

ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава РФ и компания «Мерк» (Merck) заключили соглашение о сотрудничестве в области профилактики предиабета и сахарного диабета 2-го типа в России. Соглашение было подписано при поддержке Минздрава России и в присутствии статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения РФ Дмитрия Костенникова

В рамках этого соглашения стороны будут вести совместную работу по созданию и реализации образовательных программ для врачей и широкой общественности, способствовать внедрению лучших российских и международных практик в сфере диагностики предиабета и профилактики сахарного диабета 2-го типа. 

Одной из первых совместных инициатив сторон стало предложение врачебному и фармацевтическому сообществу, общественным организациям и органам государственной власти учредить День предиабета. Создание такого дня позволит сконцентрировать внимание на необходимости предотвращения развития сахарного диабета уже на этапе предиабета.

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
25.10.2018
Abbott запускает прямые он-лайн продажи системы непрерывного измерения уровня глюкозы
11.10.2018
«ФармNEWS»: Запуск полного цикла производства инсулинов на заводе Novo Nordisk
08.10.2018
В Берлине представлены результаты исследования новой комбинации инсулинов для применения один раз в сутки
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2298
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2108
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
17751
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1503
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1371