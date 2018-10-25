В России может быть учрежден День борьбы с предиабетом

В рамках этого соглашения стороны будут вести совместную работу по созданию и реализации образовательных программ для врачей и широкой общественности, способствовать внедрению лучших российских и международных практик в сфере диагностики предиабета и профилактики сахарного диабета 2-го типа.

Одной из первых совместных инициатив сторон стало предложение врачебному и фармацевтическому сообществу, общественным организациям и органам государственной власти учредить День предиабета. Создание такого дня позволит сконцентрировать внимание на необходимости предотвращения развития сахарного диабета уже на этапе предиабета.