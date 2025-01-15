В России началось КИ вакцины для профилактики пневмококковых инфекций от НИИ вакцин и сывороток
В России стартует III фаза клинических исследований 16-валентной пневмококковой вакцины (PCV-16) от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Об этом «ФВ» сообщили в компании «Экселлена», которая выиграла тендер на проведение исследования.
15 января пройдут скрининг первого пациента и рандомизация. Общий объем работ по проекту, стоимость которого оценивается в 245,5 млн руб., должен быть завершен до конца 2026 года. «Разработка вакцин, иммунопрофилактика — это краеугольный камень биобезопасности страны. Важно отметить, что и технология проведения КИ вышла на новый уровень — данные мы анализируем с помощью статистических алгоритмов и технологии машинного обучения. Это не только оптимизирует расходы на проведение исследования, но и дополнительно обеспечивает их высокое качество», — подчеркнул медицинский директор компании Константин Захаров.
Объем аптечных продаж и госзакупок закупок, в млн руб. (упак.)
|Препарат
|Превенар (Pfizer)
|Пневмотекс («Нанолек»)
|Пневмовакс (MSD)
|Синфлорикс (GlaxoSmithKline)
|Общий итог
|Степень локализации
|
Локализованный
|
Отечественный
|
Импортный
|Импортный
|2017 г.
|8 520,77 (6 932 469)
|-
|382,70 (225 387)
|13,81 (9 977)
|8 917,28 (7 168 833)
|2018 г.
|7 721,90 (6 268 627)
|-
|1 061,75 (596 133)
|2,58 (2 236)
|8 786,23 (6 866 996)
|2019 г.
|8 367,90 (6 647 394)
|-
|1 727,98 (842 870)
|1,26 (841)
|10 097,14 (7 491 105)
|2020 г.
|6 224,93 (4 200 328)
|-
|766,77 (537 854)
|8,09 (503)
|6 999,79 (4 738 685)
|2021 г.
|2 471,53 (1 698 016)
|-
|1 050,30 (830 018)
|0,06 (33)
|3 521,89 (2 528 067)
|2022 г.
|3 725,22 (2 424 459)
|-
|1 259,11 (809 093)
|0,02 (10)
|4 984,35 (3 233 562)
|2023 г.
|1 534,96 (992 357)
|2 186,14 (1 516 476)
|568,35 (319 430)
|-
|4 289,45 (2 828 263)
|январь-октябрь 2024 г.
|2 497,72 (1 567 576)
|1 334,40 (872 637)
|318,34 (203 474)
|-
|4 150,46 (2 643 687)
Источник: DSM Group
В ходе КИ планируется оценить иммуногенность, безопасность и переносимость вакцины PCV-16 для профилактики пневмококковых инфекций (суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза) в сравнении с вакциной «Превенар 13» (Pfizer, суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза) у добровольцев от 18 лет и старше. Разрешение на III фазу исследования Минздрав выдал 4 декабря, следует из данных ГРЛС. Они пройдут в 11 медицинских организациях в Санкт-Петербурге, Москве, Перми и Саратове.
Вакцина от пневмококковой инфекции входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) с 2014 года. Аналитики называют данный препарат одной из самых дорогих позиций НКПП.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что появление нового игрока в этой нише может повлечь за собой серьезные изменения на рынке: «В данном случае речь идет именно о производстве российского препарата по полному циклу. Сейчас в нашей стране аналогичные продукты выпускаются из иностранного сырья, а значит, как минимум есть риски возникновения проблем с логистикой. Российский препарат поможет гарантированно обеспечить безопасность системы здравоохранения и способствовать развитию ценовой конкуренции. Причем речь идет об одном из наиболее важных направлений в сфере вакцинопрофилактики», — резюмировал эксперт.
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова в мае 2024 года отмечала, что «пневмококковая вакцина ФМБА содержит штаммы, которых нет ни в одной имеющейся вакцине от этой инфекции».
В июне 2024 года FDA одобрило 21-валентную пневмококковую вакцину для взрослых Capvaxive от компании MSD (Merck&Co. — в США и Канаде).
Нет комментариев
Комментариев: 0