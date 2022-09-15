В России отменена государственная регистрация трех оригинальных препаратов

Минздрав отозвал 35 регистрационных удостоверений начиная с 1 сентября 2022 года. Среди отозванных препаратов три оригинальных «МСД Фармасьютикалс» и «Новартис Фарма АГ». Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Среди отозванных с рынка три оригинальных препарата:

«Тиенам» (регистрационное удостоверение П N014066/02 от 31.03.2008г.), относится к антибиотикам карбапенемам. Отозван по решению владельца регистрационного удостоверения «МСД Фармасьютикалс». Входил в Перечень ЖНВЛП. «Зофран» ( 4 регудостоверения: П N015077/01 от 05.02.2009г., П N016094/01 от 02.11.2009г., П N015809/01 от 14.07.2009г., П N015967/01 от 25.09.2009г). Лекарство «Новартис Фарма АГ» относится к противорвотным препаратам. Входил в Перечень ЖНВЛП. «Гикамтин» (регистрационное удостоверение: П N011224 от 07.06.2010г.), противоопухолевый препарат компании «Новартис Фарма АГ».

Минздрав также принял решения об отзыве следующих лекарственных препаратов:

«Элькар», регистрационное удостоверение: ЛС-000184 от 17.03.2010г. «Пантогам», регистрационное удостоверение: Р N003489/01 от 16.07.2009г. «Нитросорбид», регистрационное удостоверение: Р N000212/01 от 23.07.2008г. «Кудевита», регистрационное удостоверение: ЛП-000019 от 28.10.2010г. «Инфлюцид», регистрационное удостоверение: П N013519/01 от 12.12.2007г. «Гепатромбин С», регистрационное удостоверение: ЛП-001366 от 16.12.2011г. «Гепатромбин», регистрационные удостоверения: П N011078/01 от 06.10.2011г., П N013949/01 от 13.12.2007г., П N013949/02 от 13.12.2007г., П N011078/02 от 18.08.2010г. «Винпоцетин», регистрационное удостоверение: П N014778/01 от 29.07.2008г.

Ранее «ФВ» сообщал об отзыве ранитидина из-за угрозы здоровью. Минздрав 14 сентября 2022 года отозвал 18 регистрационных удостоверений. Ранее препарат исключили из минимального ассортимента.