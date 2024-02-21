В России создадут базу генетической информации

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки разработать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 сентября, а сама база данных должна появиться в течение года — до 1 сентября 2025 года. За работу системы будет нести ответственность НИЦ «Курчатовский институт».

База нужна для обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья россиян, а также суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных. База должна будет обеспечить обмен информацией, содержащейся в системе, между государственными органами и обладателями генетических данных, которыми могут быть юридические и физические лица, при взаимодействии в генно-инженерной деятельности, говорится в постановлении.

В январе 2022 года президент поручил правительству и Курчатовскому институту внести изменения в законы по установлению обязательных требований к передаче в базу генетических данных. Тогда же он поручил продлить до 2030 года срока реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы. Также было дано поручение уточнить целевые индикаторы, показатели и объем ресурсного обеспечения этой программы. Для технологических партнеров программы и их «дочек» должно быть предусмотрено право уменьшать исчисленный налог на прибыль на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий.