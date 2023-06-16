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В России создали...

В России создали ПО для разработки лекарств

16.06.2023
17:34
Ринат Васбеев

Для российских фармкомпаний создали программное обеспечение для разработки лекарств. С его помощью можно моделировать доклинические и клинические исследования. 

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

В России создали программное обеспечение (ПО) для моделирования доклинических и клинических исследований. Его использование позволит сократить число добровольцев, на которых испытывают свойства препаратов, и за счет этого уменьшить финансовые затраты и время, необходимое для вывода медикамента на рынок, пишут «Известия».

«Математическое моделирование уже стало стандартом в разработке оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств. Однако оно до сих пор ограничено во внедрении фармкомпаниями, так как требует специального программного обеспечения, — пояснил руководитель Центра математического моделирования Университета им. Сеченова, приглашенный эксперт по внедрению «СимургФарм» Кирилл Песков. — ПО позволяет сделать расчеты по доклиническим и клиническим исследованиям более доступными. А также заменить иностранные программные продукты, которые ушли с российского рынка».

Компания может выбрать необходимый набор модулей и математических моделей, который нужен для конкретного исследования. Стоимость минимальной лицензии составляет около 100 тыс. руб. 

Программа тестируется на базе ПМГУ им. Сеченова и Научно-технологического университета «Сириус».

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