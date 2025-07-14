В России создали координационный совет по развитию фарминноваций

Межведомственный координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Иннопрактики». Соглашение подписали Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

Координационный совет планирует заниматься системной поддержкой создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. Уже утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме «Национальное здравоохранение – 2025».

Стороны начнут работу по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии.