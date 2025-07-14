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В России создали...

В России создали координационный совет по развитию фарминноваций

14.07.2025
15:15
Отдел новостей
В России создали межведомственный координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. Он будет обеспечивать комплексную поддержку полного цикла разработки инновационных лекарств от поиска биомишеней до выхода на экспорт.
Фото: 123rf.com

Межведомственный координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в России, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Иннопрактики». Соглашение подписали Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр». 

Координационный совет планирует заниматься системной поддержкой создания инновационных лекарственных препаратов по полному циклу на линиях собственной разработки, от поиска биомишеней до выхода на международный рынок, а также с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. Уже утвержден план работ на 2025 год, итоги совместной работы стороны представят на форуме «Национальное здравоохранение – 2025».

Стороны начнут работу по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. 

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