В России впервые за пять лет возобновился рост числа иностранных лекарств

В 2024 году на фармацевтический рынок России поступило около 6 млрд упаковок лекарственных препаратов, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. Это на 2% больше, чем по итогам 2023 года, когда рынок получил порядка 5,88 млрд упаковок. Всего за прошлый год в оборот было выведено 15,6 тыс. SKU (stock keeping unit — идентификатор товарной позиции) препаратов. По сравнению с 2023 годом это число увеличилось на 519 позиций.

Аналитики отмечают расширение ассортимента ТН и МНН, которые отрасль получает ежегодно. В 2024 году на рынок отгружалось 4,8 тыс. разных ТН, что на 114 больше, чем в 2023 году. Общее количество МНН за год выросло на 24 позиции, а общий ассортимент в 2024 году превысил 2 тыс. наименований.

Ассортимент продукции иностранного производства в России снижался начиная с 2020 года, когда рынок получил на 817 SKU меньше иностранных ЛП, чем в 2019 году. Аналитики видят причину этого во введении системы маркировки: чтобы минимизировать издержки, некоторые компании отказывались от позиций, не имеющих потенциала для развития. В 2021 году число товарных позиций импортных лекарств уменьшилось еще на 138 позиций, в 2022 году, несмотря на санкционные ограничения, — всего на 49 шт. Сопоставимые потери фиксировались и в 2023 году: на 51 наименование меньше год к году. При этом стоит учесть, что иностранные компании расширяли спектр локализованной продукции и переходили в категорию отечественных. В 2024 году ситуация изменилась, и общее число SKU импортных лекарств выросло до 4,7 тыс. шт., прибавив 68 позиций за год.

Речь идет в основном о новых формах препаратов, которые уже присутствовали на рынке, пишут эксперты. К ним можно отнести «Но-шпа 40 мг № 48» от Sanofi или «Солпадеин Экспресс № 24» от GSK. В обращении появлялись и совершенно новые продукты. Так, в 2024 году стартовали поставки на рынок сразу пяти дженериков (глазные капли) от египетской «Орхидия Фармасьютикал». Прежде компания не отгружала свою продукцию в Россию.

Всего в прошлом году на российский фармрынок выводилась продукция из 60 регионов мира. Поставки препаратов из 21 страны за год сократились: препараты из Белоруссии — на 12% (в упаковках), Сербии — на 32%, из США — на 42%. Снижение поставок из Белоруссии в основном происходило за счет «Экстракта валерианы» от «Борисовского завода» и «Арпефлю» от «Лекфарма». Сербия уменьшила поставки таких препаратов, как «Амоксициллин» (-55%) и «Бисакодил» (-89%).

Рис. 1. Общий ассортимент препаратов, выводимых в обращение на фармрынок России, шт.

Расширение ассортимента лекарств за последние несколько лет, по данным аналитиков, происходило в основном благодаря отечественным компаниям. Общее количество товарных позиций российских игроков более чем вдвое превосходит число SKU иностранных поставщиков.

Ассортимент локализованной в России продукции в прошлом году вырос на 449 SKU: в этот период насчитывалось более 10,9 тыс. позиций. При этом натуральные объемы поставок отечественных препаратов в 2024 году растут менее высокими темпами. Относительно 2023 года локализованные в России предприятия нарастили объемы выпуска лекарств всего на 0,8% (до 4 млрд упаковок), в то время как отгрузки зарубежной продукции увеличились на 4% в натуральном выражении и составили 1,9 млрд упак.

Рис. 2. Изменение ассортимента отечественных*/иностранных компаний на фармрынке России, SKU, шт.