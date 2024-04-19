Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
В России зарегистрирован...

В России зарегистрирован аналог «Спинразы»

19.04.2024
13:00
Елена Калиновская
«Генериум» зарегистрировал аналог «Спинразы». Все стадии производства препарата нусинерсен против СМА, включая субстанцию, планируется осуществлять в России.
Фото: 123rf.com

В Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 15 апреля появилась запись о регистрации препарата «Лантесенс». Действующее вещество препарата – нусинерсен. Оригинальный препарат выпускает компания Biogen под торговым наименованием «Спинраза». Препарат будет выпускать «Генериум». Согласно ГРЛС, все стадии производства, включая субстанцию, компания будет осуществлять во Владимирской области.

Нусинерсен – первый зарегистрированный в России препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Biogen зарегистрировала препарат под торговым наименованием «Спинараза» в 2019 году. В 2020 году он был включен в  список ЖНВЛП. Зарегистрированная цена составляет 5,1 млн руб. за упаковку (без НДС).

Препарат нусинерсен был включен в перечень закупок «Круга добра» в феврале 2021 года. Его поставками для фонда занимался «Фармстандарт» по итогам выигранных аукционов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.