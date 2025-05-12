В Ростехе объяснили позицию по выходу «Нацимбио» из разработки «Бетувакс-КоВ-2»

Фармхолдинг «Нацимбио» (входит госкорпорацию Ростех) вышел из совместного с «Артген биотехом» проекта по разработке комбинированной вакцине против гриппа и COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2».

«Мы выявили замечания к процессу разработки препарата на стороне партнера. В соответствии с условиями соглашения компания «Артген биотех» должна разрабатывать препарат и осуществлять доклинические исследования, а наш холдинг «Нацимбио» — проводить фазы клинических исследований и регистрацию вакцины. Поскольку недостатки не были устранены, холдинг принял решение не начинать клинические исследования», — говорится в сообщении Ростеха, которое поступило «ФВ».

«Нацимбио» может продолжить совместную работу с «Артген Биотехом» при устранении замечаний, например, в части поставки антигенов вирусов гриппа.

Отмечается, что «Нацимбио» будет разрабатывать комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19 на другой платформе с другим партнером. Получение разрешения на проведение клинических исследований ожидается в ближайшее время, заявили в Ростехе. Нового партнера в госкорпорации не раскрыли.

На прошлой неделе совет директоров «Артген биотех» принял решение о дальнейшей разработке «Бетувакс КоВ-2» компанией группы «Развитие Биотехнологий» (РБТ) самостоятельно. «Причиной решения стало отсутствие прогресса в девелопменте препарата, задержка сроков организации и проведения клинических исследований новой вакцины», — заявили в компании.

Соглашение между компаниями о совместной разработке комбинированной вакцины было заключено 27 декабря 2022 года. Вакцина «Бетувакс КоВ-2» — субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Комбинированная пятивалентная вакцина создана на адъювантной платформе «Бетусфера» компании РБТ. В ее состав входят четыре гриппозных антигена производства «Нацимбио», а также оригинальный рекомбинантный антиген против SARS-CoV-2, разработанный компанией «Бетувакс» (входит в «Артген биотех»).