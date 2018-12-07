В Ростове-на-Дону после 21 штрафа закрылась «наркоманская» аптека

Аптека, которая за два года 21 раз привлекалась к ответственности за безрецептурный отпуск на общую сумму без малого 800 тыс. руб., закрылась. Ее название не публикуется, поскольку предприятие одновременно находится в разработке правоохранительных органов. Еще несколько фармацевтических организаций решили прекратить работу по отдельным адресам, где ранее регулятор неоднократно фиксировал нарушения.

Всего с начала года территориальным органом Росздравнадзора составлено свыше 600 протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ (нарушение правил оптовой торговли и порядка розничной торговли ЛС) и наложено штрафов почти на 8 млн руб.