В Ростовской области финансирование медикаментозной онкопомощи увеличится более чем в 3 раза

«Мы должны выйти на показатель смертности – 167,9 случаев на 100 тыс. населения (план по стране 180. – Прим. автора), – говорит Евгений Глумов. – Предстоит серьезная работа. Для назначения дорогостоящих таргетных препаратов, составления индивидуальных схем лечения требуется диагностика на молекулярном уровне, поэтому большие вливания будут осуществлены на приобретение медицинского оборудования, переоснащение патолого-анатомической службы. Предусмотрено увеличение финансирования медикаментозного обеспечения к концу реализации проекта более чем в 3 раза. Необходимы помещения – центры амбулаторной онкологической помощи, где можно будет проводить химиотерапию, которые будут максимально приближены к пациентам. Мы нацелены на то, чтобы достичь показателя доступности таких отделений в 100 км».

При том, что программа подкреплена солидным финансированием, не совсем понятно, кто именно будет ее реализовывать. Как говорят эксперты, специалистов-онкологов катастрофически не хватает, а молодые врачи категорически не хотят работать в первичном звене.