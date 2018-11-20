В Ростовской области финансирование медикаментозной онкопомощи увеличится более чем в 3 раза

Ростовская область входит в национальный проект «Здравоохранение» с показателями смертности ниже, чем планируется достичь в целом по стране к 2024 г. Поэтому целевые показатели, прописанные в проекте документа, сильно отличаются от среднероссийских. Об этом рассказал главный врач ГБУ РО «Онкодиспансер» Евгений Глумов в ходе «круглого стола», прошедшего накануне в МИД «ЕвроМедиа» и посвященного реализации нового отраслевого нацпроекта.
«Мы должны выйти на показатель смертности – 167,9 случаев на 100 тыс. населения (план по стране 180. – Прим. автора), – говорит Евгений Глумов. – Предстоит серьезная работа. Для назначения дорогостоящих таргетных препаратов, составления индивидуальных схем лечения требуется диагностика на молекулярном уровне, поэтому большие вливания будут осуществлены на приобретение медицинского оборудования, переоснащение патолого-анатомической службы. Предусмотрено увеличение финансирования медикаментозного обеспечения к концу реализации проекта более чем в 3 раза. Необходимы помещения – центры амбулаторной онкологической помощи, где можно будет проводить химиотерапию, которые будут максимально приближены к пациентам. Мы нацелены на то, чтобы достичь показателя доступности таких отделений в 100 км».
При том, что программа подкреплена солидным финансированием, не совсем понятно, кто именно будет ее реализовывать. Как говорят эксперты, специалистов-онкологов катастрофически не хватает, а молодые врачи категорически не хотят работать в первичном звене.
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