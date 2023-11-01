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В Ростовской области...

В Ростовской области курьера фармсклада будут судить за кражу лекарств на миллион рублей

01.11.2023
12:23
Екатерина Погонцева
В Ростовской области передано в суд уголовное дело о краже со склада фармдистрибьютора препаратов на 1 млн руб. Обвинения предъявлены курьеру, который за несколько недель вынес и перепродал в интернете около 150 упаковок лекарства для лечения сахарного диабета.
Фото: Екатерина Погонцева

В Ростовской области прокуратура завершила расследование уголовного дела о краже со склада фармацевтического дистрибьютора 150 упаковок препарата общей стоимостью более 1 млн руб. Обвинения предъявлены ранее судимому курьеру, который должен был доставлять медикаменты по аптекам, ведущим их отпуск льготным категориям граждан, сообщили «ФВ» в Мясниковской районной прокуратуре.

Кража вскрылась во время комплектации кладовщиком очередной отгрузки. Складская программа показывала, что в наличии в холодильной камере еще полторы сотни упаковок лекарства, но по факту там не было ни одной. Стали отсматривать записи с камер видеонаблюдения и обратили внимание, что слишком часто на них попадается курьер, да еще в той зоне склада, где его быть не должно. В итоге тот сознался.

Украденные препараты курьер продал, разместив объявление в интернете, чуть ли не вдвое ниже их реальной цены. Всего выручил порядка 600 тыс. руб.

Было заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ). Теперь его материалы направлены в суд для вынесения решения по существу. Гражданский иск о возмещении причиненного ущерба прокуратурой заявлен не был. При этом фармдистрибьютор вправе сделать это самостоятельно.

Другие подробности дела не разглашаются.

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