В США одобрен larotrectinib для лечения различных типов рака, вызываемого редкой генетической мутацией

10:38
27 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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FDA одобрило препарат larotrectinib компании Loxo Oncology Inc («Локсо Онколоджи Инк»), продемонстрировавший эффективность в лечении широкого спектра типов рака, в основе которых лежит единичная, редкая генетическая мутация, сообщает агентство Reuters.

Препарат выйдет на рынок под торговым наименованием Vitrakvi. Его продажи и продвижение будут осуществляться в партнерстве с компанией Bayer AG («Байер АГ»). Цена месячного курса лечения составит 32,8 тыс. долл. в месяц. Для Loxo это – первый препарат, достигший этапа продаж в коммерческом масштабе.

По словам Кевина О’Лири, вице-президента по вопросам ценообразования и договорной деятельности Bayer, обе компании будут оказывать пациентам финансовую поддержку и предложат специальную программу, предполагающую возмещение средств как самих пациентов, так и страховых компаний, если клинический результат не проявится в течение первых трех месяцев лечения данным препаратом.

По информации Bayer, мутация, известная как слияние гена TRK, имеет место не более чем у 3 тыс. американцев в год, или менее чем у 1% пациентов с солидными опухолями.

Vitrakvi одобрен для лечения взрослых и детей с распространенными солидными типами рака при наличии генетической мутации, у которых произошло прогрессирование заболевания после применения других схем лечения.

В клиническом исследовании с участием 122 субъектов larotrectinib способствовал значительному уменьшению опухолей у 81% субъектов с 24 различными типами рака, включая рак легкого, поджелудочной железы, молочной железы, щитовидной железы, толстой кишки и саркому мягких тканей. Исследователи отметили исключительно «мягкий» профиль побочных эффектов препарата.

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