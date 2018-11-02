В США одобрен новый препарат Pfizer для лечения рака легкого

Новый препарат Lorbrena (lorlatibin) компании Pfizer («Пфайзер») одобрен американскими регуляторами для терапии метастатического рака легкого у ранее леченых пациентов при наличии мутации специфического гена, сообщает PharmaTimes.
Препарат Lorbrena показан при ALK-позитивном метастатическом немелкоклеточном раке легкого у пациентов, у которых произошло прогрессирование заболевания на фоне лечения препаратом crizotinib и, как минимум, одним ингибитором ALK, или у субъектов с прогрессированием заболевания на фоне лечения препаратом alectinib или ceritinib в качестве ингибитора ALK первой линии.
Препарат одобрен по ускоренной процедуре на основании данных о частоте и продолжительности ответов со стороны опухоли, поэтому, как отметили в компании, дальнейшее одобрение может зависеть от верификации и описания клинических преимуществ терапии в ходе подтверждающего исследования.
Lorbrena является ингибитором тирозинкиназы ALK 3-го поколения.
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