В США одобрено новое показание к применению Empliciti

Регуляторы США расширили спектр показаний к применению препарата Empliciti (elotuzumab) компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), одобрив его применение в сочетании с pomalidomide и dexamethasone (EPd) у взрослых пациентов с множественной миеломой (ММ), ранее получивших не менее двух линий терапии, включая lenalidomide и ингибитор протеасом, сообщает PharmaTimes.
Применение по новому показанию одобрено на основании данных клинического исследования (КИ) ELOQUENT-3, продемонстрировавшего, что трехкомпонентная схема лечения (EPd) вдвое увеличивает показатели выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости по сравнению с двухкомпонентной схемой, включающей pomalidomide и dexamethasone.
По данным КИ, EPd снижает риск прогрессирования заболевания на 46%; медиана ВБП составила 10,25 мес. по сравнению с 4,67 мес. при применении схемы Pd при минимальном периоде последующего наблюдения 9,1 мес.
Частота ответа на лечение у пациентов, получавших EPd, увеличилась вдвое (53,3%) по сравнению с показателем у пациентов, получавших Pd (26,3%); при этом доля пациентов с частичным или более выраженным ответом составила 20% в группе EPd и 8,8% в группе Pd, отметили в компании.
Empliciti уже был зарегистрирован в комбинации с lenalidomide и dexamethasone для лечения взрослых пациентов с ММ, ранее получивших от одной до трех линий терапии.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев