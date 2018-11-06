В США одобрено новое показание к применению Empliciti

Применение по новому показанию одобрено на основании данных клинического исследования (КИ) ELOQUENT-3, продемонстрировавшего, что трехкомпонентная схема лечения (EPd) вдвое увеличивает показатели выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости по сравнению с двухкомпонентной схемой, включающей pomalidomide и dexamethasone.

По данным КИ, EPd снижает риск прогрессирования заболевания на 46%; медиана ВБП составила 10,25 мес. по сравнению с 4,67 мес. при применении схемы Pd при минимальном периоде последующего наблюдения 9,1 мес.

Частота ответа на лечение у пациентов, получавших EPd, увеличилась вдвое (53,3%) по сравнению с показателем у пациентов, получавших Pd (26,3%); при этом доля пациентов с частичным или более выраженным ответом составила 20% в группе EPd и 8,8% в группе Pd, отметили в компании.

Empliciti уже был зарегистрирован в комбинации с lenalidomide и dexamethasone для лечения взрослых пациентов с ММ, ранее получивших от одной до трех линий терапии.