В США одобрили первый препарат от компании Verrica для лечения контагиозного моллюска

FDA одобрило препарат Verrica Pharmaceuticals Ycanth для лечения контагиозного моллюска кожи у взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше. Об этом сообщается на сайте компании.

Решение американского регулятора сделает Ycanth первым одобренным средством для лечения контагиозного моллюска в Соединенных Штатах. Препарат применяется с помощью одноразового аппликатора для местного дозирования.

Контагиозный моллюск — это кожное вирусное заболеваниe, которое вызывается поксвирусом и приводит к поражениям кожи. Обычно они проходят в течение года, но в некоторых случаях для этого может потребоваться гораздо больше времени.

Аналитик Needham Серж Беланже оценил стоимость препарата примерно в 500 долл., а пик продаж оценивается в диапазоне 200 млн долл., пишет Reuters.

По оценкам компании, ежегодно около шести миллионов человек в Соединенных Штатах, в основном дети, страдают от этого состояния. Ранее против него не существовало утвержденных методов лечения.

Verrica заявила, что этот препарат оказался эффективным в двух исследованиях III фазы, CAMP-1 и CAMP-2. У примерно половины пациентов, получавших препарат, в течение двенадцати недель полностью исчезли все поддающиеся лечению моллюски. Этот показатель намного выше, чем в группе плацебо.

Компания также испытывает препарат для лечения обыкновенных бородавок и остроконечных кондилом.