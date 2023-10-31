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В США вступил...

В США вступил в силу указ о регулировании ИИ для сферы здравоохранения

31.10.2023
15:46
Николай Соколов
Джо Байден подписал указ о регулировании ИИ, который окажет большое влияние на систему здравоохранения США. В частности, указ предлагает создать систему информирования о случаях причинения вреда со стороны искусственного интеллекта.
Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Президент CША Джозеф Байден подписал указ, направленный на оптимизацию регулирующих практик в отношении искусственного интеллекта. The Endpoints News пишет, что он будет иметь далеко идущие последствия для сферы здравоохранения.

В указе основное внимание уделяется таким вопросам, как конфиденциальность и отслеживание безопасности использования ИИ в области здравоохранения. «Мы будем использовать ИИ для разработки лекарств от рака, которые работают лучше и стоят дешевле, — заявил президент. — Мы также запустим программу безопасности, чтобы гарантировать, что системы ИИ в здравоохранении не причинят вреда».

Одно из включенных в указ положений предписывает американскому Минздраву (HHS) создать программу для регистрации сообщений о случаях причинения вреда или небезопасной медицинской практики с использованием ИИ и принимать меры по их устранению. Пока  неясно, как будет действовать эта система.

«У нас нет ясности относительно того, как они собираются это сделать или как они будут поступать с любыми полученными сообщениями о причиненном вреде», — заявила партнер юридической фирмы Crowell & Moring Джоди Дэниэл изданию Endpoints.

Указ Байдена появился на фоне стремления FDA уделять больше внимания регулированию ИИ. В марте агентство опубликовало документ, в котором описаны его предложения по использованию ИИ при разработке лекарств.

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