В Самаре судят торговца, организовавшего сбыт сильнодействующего препарата через Интернет

14:06
9 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Районный суд Самары рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя, который торговал через Интернет таблетками, содержащими сибутрамин, хотя по закону препараты с этим веществом могут отпускаться только по рецепту врача.

В деле фигурирует 18 эпизодов незаконного сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере. Таблетки поставлялись из Казахстана и продавались в России как эффективное средство для похудения.

В странах Европейского союза и США применение сибутрамина было остановлено в 2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств опубликовало результаты исследований его побочных эффектов, из которых следовало, что он крайне негативно влияет на здоровье. Другие страны, как, например, Россия, включили сибутрамин в перечень сильнодействующих рецептурных препаратов, тем самым ограничив его доступность и возможность использовать в качестве самолечения. 

Свою вину подсудимый не признал.

По данным сайта УМВД по Самарской области, только за прошлый год полицейские региона задержали пять  человек, незаконно торговавших сибутрамином.

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