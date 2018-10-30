В Самаре судят торговца, организовавшего сбыт сильнодействующего препарата через Интернет

Районный суд Самары рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя, который торговал через Интернет таблетками, содержащими сибутрамин, хотя по закону препараты с этим веществом могут отпускаться только по рецепту врача.
В деле фигурирует 18 эпизодов незаконного сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере. Таблетки поставлялись из Казахстана и продавались в России как эффективное средство для похудения.
В странах Европейского союза и США применение сибутрамина было остановлено в 2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств опубликовало результаты исследований его побочных эффектов, из которых следовало, что он крайне негативно влияет на здоровье. Другие страны, как, например, Россия, включили сибутрамин в перечень сильнодействующих рецептурных препаратов, тем самым ограничив его доступность и возможность использовать в качестве самолечения.
Свою вину подсудимый не признал.
По данным сайта УМВД по Самарской области, только за прошлый год полицейские региона задержали пять человек, незаконно торговавших сибутрамином.
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