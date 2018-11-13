В Санкт-Петербурге открыта третья очередь завода «Полисан»  

Среди целей компании, постоянно увеличивающей свои научно-исследовательские и производственные мощности, – значительно прибавить обороты по производству и поставке современных лекарств как в Россию и ЕАЭС, так и на рынки более чем 20 стран мира.

Строительство абсолютно нового пятиэтажного корпуса завода и его техническое оснащение по российским и европейским стандартам GMP заняло у компании более двух лет и потребовало 3,3 млрд руб. инвестиций в новый корпус и более 700 млн руб. в модернизацию существующих мощностей.

В церемонии открытия приняли участие: глава Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ , вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, депутат Госдумы Михаил Романов, директор отдела коммуникаций и связей с государственными и общественными организациями Bayer-Россия Ирина Лаврова, cтарший директор отдела по обеспечению доступа на рынок, развитию бизнеса и корпоративных связей компании Pfizer Никита Иванов, а также руководители НТФФ «Полисан» – генеральный директор Александр Борисов и директор по науке Алексей Коваленко. Модератором церемонии выступил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин.