В Саратове намерены наладить выпуск сырья для фармотрасли

«Мы намерены выпускать металлический натрий и синтетический карбонат кальция, – говорит генеральный директор завода Дмитрий Ханенко. – Первый широко используется при производстве болеутоляющих и снотворных лекарственных средств, второй – при изготовлении зубных паст, косметической продукции, в БАД и препаратах для восполнения нехватки кальция в организме».

Саратовский завод претендует на льготный заем, который выдается на срок до пяти лет с процентной ставкой 1% в первые три года и 5% – на оставшийся период. Размер колеблется от 80 до 750 млн руб. На какую сумму подана заявка предприятия, не сообщается. Добавим, что амбиции по созданию кластера малотоннажной химии стоимостью 200 млн руб. имеются и в Пермском крае.

Ранее в этом году экспертный совет Федерального Фонда развития промышленности одобрил заявку другой компании из Приволжского федерального округа. Казанская «Анатомика» получит от фонда 42,1 млн руб. Еще 18,1 млн руб. добавит Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Средства планируется пустить на организацию производства комплектующих металлических имплантатов для соединения костей (винтов, пластин и стержней). Медицинские организации смогут самостоятельно собирать многокомпонентные имплантаты прямо в ЛПУ. В дальнейшем предприятие намерено выпускать готовые комплекты для заказчиков. Предприятие получило финансирование по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия».