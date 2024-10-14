В Саратове сотрудница медучреждения получила взятку за контракты на поставку медизделий

Сотрудница медучреждения Саратова, занимающая должность, связанную с осуществлением закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения, признана виновной в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР по Саратовской области, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года на ее банковский счет поступали деньги от коммерческого директора поставщика медицинских изделий. Вознаграждение было выплачено за содействие в заключении контрактов между организацией, которую он представлял, и медицинским учреждением, а также за помощь в их беспрепятственной приемке.

В прокуратуре добавили, что сотрудница обеспечила заключение девяти контрактов. Общая сумма взятки составила 82 тыс. руб.

Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде штрафа в сумме 350 тыс. руб.