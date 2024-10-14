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В Саратове сотрудница...

В Саратове сотрудница медучреждения получила взятку за контракты на поставку медизделий

14.10.2024
15:44
Ринат Васбеев
В Саратове сотрудница медучреждения за взятку в 89 тыс. руб. обеспечила поставщику медизделий победу в девяти контрактах. Ее приговорили к штрафу в 350 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Сотрудница медучреждения Саратова, занимающая должность, связанную с осуществлением закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения, признана виновной в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР по Саратовской области, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года на ее банковский счет поступали деньги от коммерческого директора поставщика медицинских изделий. Вознаграждение было выплачено за содействие в заключении контрактов между организацией, которую он представлял, и медицинским учреждением, а также за помощь в их беспрепятственной приемке.

В прокуратуре добавили, что сотрудница обеспечила заключение девяти контрактов. Общая сумма взятки составила 82 тыс. руб. 

Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде штрафа в сумме 350 тыс. руб.

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