В Саратове завершено расследование уголовного дела о поджогах аптек

Первоначально сообщалось, что с поличным взяты двое местных жителей. Один из них выступал исполнителем, второй – заказчиком. За каждый поджог он выплачивал премию в 5 тыс. руб. Однако в новом пресс-релизе МВД говорится о троих фигурантах. Выросло и количество эпизодов, которые им инкриминируют, с 6 до 8. Их обвиняют не только в покушениях на поджог и поджогах, но также в вымогательстве. По предварительной версии следствия, целью криминального трио было оказание давления на представителей аптечного бизнеса в интересах конкурентов. Однако участники рынка отнеслись к ней с большим скепсисом.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. «ФВ» будет следить за развитием ситуации.