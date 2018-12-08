В Саратове завершено расследование уголовного дела о поджогах аптек

В период с января по февраль 2018 года на территории Саратова произошло несколько покушений на поджоги аптечных пунктов. Обошлось без жертв, однако экономический ущерб, причиненный фармпредприятиям, превысил 20 млн руб.
Первоначально сообщалось, что с поличным взяты двое местных жителей. Один из них выступал исполнителем, второй – заказчиком. За каждый поджог он выплачивал премию в 5 тыс. руб. Однако в новом пресс-релизе МВД говорится о троих фигурантах. Выросло и количество эпизодов, которые им инкриминируют, с 6 до 8. Их обвиняют не только в покушениях на поджог и поджогах, но также в вымогательстве. По предварительной версии следствия, целью криминального трио было оказание давления на представителей аптечного бизнеса в интересах конкурентов. Однако участники рынка отнеслись к ней с большим скепсисом.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. «ФВ» будет следить за развитием ситуации.
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