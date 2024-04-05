Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиКарьера
В «Сбер Еаптеке»...

В «Сбер Еаптеке» назначен новый гендиректор

05.04.2024
12:05
Дина Коблова
В компании «Сбер Еаптека» вновь произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором стала Мария Дроздова, ранее исполнявшая обязанности заместителя гендиректора.
Мария Дроздова

Новым генеральным директором «Сбер Еаптеки» назначили Марию Дроздову. Как сообщили в пресс-службе компании, ранее она исполняла обязанности заместителя гендиректора.

В работе Дроздова намерена сфокусироваться на увеличении доли компании на рынке, расширении географии присутствия и запуске новых сервисов. Она также намерена продолжить взаимодействие с крупнейшими партнерами фармацевтического производственного кластера.

«Я благодарна за оказанное мне доверие и с нетерпением жду возможности продолжить работу в новой должности», — поделилась новый гендиректор.

На новом посту Дроздова сменила члена совета директоров компаний «Р-Фарм» и «Сбер Еаптека» Валерия Перелетова, который вступил в должность гендиректора компании в июле 2022 года. До него эту должность менее года занимала Мария Тимофеева. Кроме того, в мае 2022 года из компании ушла Евгения Ламина, занимавшая пост коммерческого директора. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.