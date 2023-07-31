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В «Сбер Еаптеке»...

В «Сбер Еаптеке» назначен новый коммерческий директор

31.07.2023
17:01
Руслан Мавлиханов
В «Сбер Еаптеке» назначен новый коммерческий директор. Ранее он занимал руководящие роли в закупках и коммерции компаний «Протек» и «Фармимэкс».

В компании «Сбер Еаптека» назначен коммерческий директор, им стал Андрей Бакунин. Об этом сообщил telegram-канал «Право на здоровье». Пресс-служба «Сбер Еаптеки» подтвердила эту информацию «ФВ».

Как следует из ответа компании, Бакунин будет отвечать за разработку и реализацию коммерческой стратегии организации. Он также займется выстраиванием отношений с новыми и текущими партнерами фарминдустрии.

До перехода в «Сбер Еаптеку» Бакунин был руководителем коммерческой службы аптечной сети «Столичные аптеки». Он начал карьеру в фармацевтической отрасли в 2000 году, работал на руководящих ролях в закупках и коммерции в дистрибьюторских компаниях «Протек» и «Фармимэкс».

Ранее, в прошлом году, в компании сменился генеральный директор. Вместо Марии Тимофеевой пост занял Валерий Перелетов.

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