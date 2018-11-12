В Северной Осетии назначили единственного поставщика лекарств для медицинских учреждений

Парламент Северной Осетии проголосовал за законопроект «О полномочиях государственного учреждения РСО-А по осуществлению функций единственного поставщика». Если закон будет принят, то централизованной закупкой лекарств и медизделий для 45 подведомственных республиканскому Минздраву ЛПУ с будущего года станет заведовать ГАУ «Фармация и медицинская техника Осетии».
Как говорится в тексте проекта, речь идет о закупках за счет «всех источников финансирования». Не исключено, что данный пункт будет оспорен республиканским УФАС. Ранее Нижегородское УФАС смогло доказать в суде, что в соответствии с законом региональные власти не вправе распоряжаться федеральными деньгами и ограничивать конкуренцию на рынке поставок лекарств, назначая эксклюзивного поставщика.
Экономический эффект от централизации закупок для нужд здравоохранения в Северной Осетии, по предварительным прогнозам, составит 50-80 млн руб. в год.
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