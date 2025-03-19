В Шереметьево задержали груз с 50 кг наркотических веществ для производства БАД

На таможенном посту в московском аэропорту Шереметьево обнаружили 50 кг запрещенного вещества под видом растительных экстрактов. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, товарная партия прибыла авиарейсом из Стамбула (Турция).

Инспекторы аэропорта выявили пять ведер с белым порошком — экстрактом каннабидиола якобы без запрещенных в составе веществ. Товар был направлен на адрес компании, производящей пищевые добавки. Порошок отправили на экспертизу и обнаружилось, что это наркотическое средство каннабисной группы — тетрагидроканнабинол.

Выяснилось, что организатором производства и сбыта наркотических биодобавок оказался 47-летний россиянин — генеральный директор фирмы, ее название не раскрывается. Пищевые добавки изготавливались на складе и распространялись через маркетплейсы по всей стране.

При обыске по месту жительства подозреваемого в Москве нашли 3 кг наркотических средств. Еще 2 кг запрещенный веществ обнаружили на складе, где производились БАД. Подозреваемый заявил, что был уверен в легальности своего товара.

В отношении гендиректора компании возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст.229.1 УК РФ).