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В Шереметьево задержали...

В Шереметьево задержали груз с 50 кг наркотических веществ для производства БАД

19.03.2025
17:36
Дина Коблова
На таможне в аэропорту Шереметьево изъяли 50 кг запрещенных веществ, замаскированных под растительные экстракты. Партия прибыла из Стамбула и была адресована компании, производящей БАД. Глава компании задержан, он заявил, что был уверен в легальности своего товара.
Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

На таможенном посту в московском аэропорту Шереметьево обнаружили 50 кг запрещенного вещества под видом растительных экстрактов. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, товарная партия прибыла авиарейсом из Стамбула (Турция).

Инспекторы аэропорта выявили пять ведер с белым порошком — экстрактом каннабидиола якобы без запрещенных в составе веществ. Товар был направлен на адрес компании, производящей пищевые добавки. Порошок отправили на экспертизу и обнаружилось, что это наркотическое средство каннабисной группы — тетрагидроканнабинол.

Выяснилось, что организатором производства и сбыта наркотических биодобавок оказался 47-летний россиянин — генеральный директор фирмы, ее название не раскрывается. Пищевые добавки изготавливались на складе и распространялись через маркетплейсы по всей стране.

При обыске по месту жительства подозреваемого в Москве нашли 3 кг наркотических средств. Еще 2 кг запрещенный веществ обнаружили на складе, где производились БАД. Подозреваемый заявил, что был уверен в легальности своего товара.

В отношении гендиректора компании возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст.229.1 УК РФ). 

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