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В Сочи арестовали...

В Сочи арестовали подозреваемого в незаконной продаже психотропных веществ в аптеке

02.10.2024
18:34
Ринат Васбеев
В Сочи полиция обнаружила аптеку, где незаконно продавались сильнодействующие препараты. Фармспециалист закрылся в помещении за металлической решеткой, которую пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. 
Фото: 23.мвд.рф

Сотрудники ОНК УВД по городу Сочи обнаружили аптеку, в которой незаконно продавали сильнодействующие рецептурные препараты. Фармспециалист при виде полицейских закрыл железную решетку и отказался пускать их в помещение. Дверь удалось вскрыть вызванным на место сотрудникам МЧС, сообщили в пресс-службе МВД.

В подсобных помещениях аптеки полицейские обнаружили пустые блистеры от сильнодействующих препаратов и 400 тыс. руб., которые фармспециалист прятал под сейфом. Оперативники изъяли наличность и часть непроданных рецептурных лекарств.

В итоге 35-летний сотрудник аптеки получил 13 суток административного ареста за неповиновение полиции. А в отношении владелицы аптеки составили протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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