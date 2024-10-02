В Сочи арестовали подозреваемого в незаконной продаже психотропных веществ в аптеке

Сотрудники ОНК УВД по городу Сочи обнаружили аптеку, в которой незаконно продавали сильнодействующие рецептурные препараты. Фармспециалист при виде полицейских закрыл железную решетку и отказался пускать их в помещение. Дверь удалось вскрыть вызванным на место сотрудникам МЧС, сообщили в пресс-службе МВД.

В подсобных помещениях аптеки полицейские обнаружили пустые блистеры от сильнодействующих препаратов и 400 тыс. руб., которые фармспециалист прятал под сейфом. Оперативники изъяли наличность и часть непроданных рецептурных лекарств.

В итоге 35-летний сотрудник аптеки получил 13 суток административного ареста за неповиновение полиции. А в отношении владелицы аптеки составили протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.